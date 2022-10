Activistas hackean señal de noticiero en la televisión iraní mientras transmitía imágenes de líder supremo

Activistas digitales que apoyan la oleada de protestas que sacude Irán hackearon un noticiero en directo de la televisión estatal, superponiendo dianas y llamas en el rostro del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

"Tiene las manos manchadas de sangre de nuestros jóvenes", decía un mensaje en la pantalla de los telespectadores iraníes el sábado por la noche. Y en la esquina superior derecha de la pantalla también se podía leer: "Únete a nosotros y levántate".

"Es hora de recoger sus muebles (...) y buscar otro lugar para su familia fuera de Irán", rezaba otro mensaje.

El hackeo interrumpió las imágenes de Jamenei reuniéndose con funcionarios del Estado y fue reivindicado por el grupo de activistas Edalat-e Ali ("La Justicia de Alí").

Durante varios segundos, las tomas transmitidas mostraron fotografías en blanco y negro de Mahsa Amini, la joven de 22 años que murió el 16 de septiembre en un hospital tras ser detenida por la policía de la moral, y otras tres mujeres asesinadas.

🚨Iran’s state controlled TV was just hacked by anti Islamic regime protesters 👏👏👏



They managed to put up photos, on the screen, of some of those killed by government’s Islamist thugs. #IranRevolution pic.twitter.com/V6k6dtAjdN