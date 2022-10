Insólita confusión: Padres dejaron a su hijo de 5 años en el colegio equivocado durante horas

Un insólito error fue el que cometieron unos padres estadounidenses, que dejaron a su hijo de 5 años en el colegio equivocado, donde estuvo durante horas sin que se dieran cuenta.

Los profesores de la Escuela Primaria Park Lakes, en Florida, fueron quienes se percataron de que el pequeño no estaba matriculado en ese establecimiento y dieron aviso a las autoridades.

El menor, no conocía a nadie, pero así y todo estaba de buen ánimo, algo que sorprendió y alivió a los docentes que detallaron lo sucedido a la Policía del condado de Broward para que los ayudaran a contactar a los despistados padres.

Al verificar que el niño estaba en buenas condiciones, los oficiales intentaron saber más de su procedencia, sin embargo, no pudieron determinar su nombre o el de sus padres.

Lo anterior los llevó a publicar un aviso a través de redes sociales, para ver si de esa manera podían dar con alguien que los conociera. "Los agentes de la BSO están trabajando en un incidente en desarrollo con respecto a un niño de 5 años", dice de entrada la publicación.

Y en la misma línea, se explica que "el niño no parece estar registrado en la escuela y los agentes no pueden localizar a sus padres o tutores".

Además, dejaron un número de teléfono para que se contactaran si es que lo conocían. En el post, también adjuntaron una fotografía del menor en cuestión, en la que aparece con uniforme y su mochila.

Luego de esperar en la Sección de Investigaciones de Protección Infantil de Broward, los padres finalmente llegaron. Hasta ahora se desconoce si enfrentarán cargos por su confusión.

BSO investigators have located the parents of a child that was dropped off at Park Lakes Elementary in Lauderdale Lakes. The circumstances surrounding the incident remains under investigation. pic.twitter.com/LNJmSrk3kh