Sigue la búsqueda de madre e hija tras enorme socavón en Guatemala: Padre perdió dos dedos intentando rescatarlas

28 sept. 2022 - 18:42 hrs.

Un dramático episodio se vivió el pasado 24 de septiembre en una concurrida avenida de Guatemala, donde se abrieron dos enormes socavones, en el que cayeron dos autos y una motocicleta.

El incidente ocurrió en la ciudad de Villa Nueva y se habría debido al colapso de un sistema de drenaje por las fuertes lluvias que azotaron al país, el cual provocó que el pavimento cediera.

Inmediatamente después comenzó un operativo para rescatar y asistir a los ocupantes de los vehículos que cayeron al agujero, que se calcula mide alrededor de 30 metros de largo y 15 de profundidad.

🔴 Dos personas están desaparecidas y tres más resultaron heridas luego de caer en este socavón de 15 metros de profundidad, que se generó en una de las calles del municipio de Villa Nueva en #Guatemala.



Madre e hija siguen desaparecidas

En uno de los automóviles afectados, se encontraba Adolfo Mejía Itzep y Olga Emilia Choz, junto a su hija de 15 años, Hellen Michelle. El padre de la familia logró ser rescatado, sin embargo, debieron amputarle dos dedos que se lesionó al intentar salvar a la adolescente.

Madre e hija, en tanto, siguen desaparecidas. Según detalló BBC, los trabajos de búsqueda fueron suspendidos temporalmente porque aún hay movimiento de tierra y el tamaño del socavón ha aumentado.

"Hemos estado cambiando las estrategias [de búsqueda] debido a que se han presentado varias dificultades. No podemos poner en riesgo a los cuerpos de socorro que se encuentran en el lugar", explicó Byron Morataya, director de Comunicación de la Municipalidad de Villa Nueva.

Los familiares exigen a las autoridades que encuentren a Olga y a Hellen. “Ya son tres días, lo que queremos es que no paren, las queremos vivas o muertas, no nos vamos de aquí hasta encontrarlas, mi familia no está completa”, dijo Felipe Mejía, suegro y abuelo de las mujeres.