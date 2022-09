Terror en parque de diversiones: Joven fue atropellada y arrastrada varios metros por una montaña rusa

28 sept. 2022 - 18:15 hrs.

Minutos de terror se vivieron en un parque de diversiones de Australia, donde una joven trabajadora identificada como Shylah Rodden fue arrollada y arrastrada varios metros por una montaña rusa antes de caer desde las alturas.

El accidente ocurrió el pasado domingo 25 de septiembre, en la atracción mecánica Rebel Coaster, ubicada en la feria Melbourne Royal Show, cuando intentó caminar sobre las vías para recuperar un teléfono móvil que supuestamente había perdido.

Un video compartido en TikTok, muestra el trágico momento en que el carro impacta a Rodden a gran velocidad. La mujer de 26 años permanece en estado de coma en cuidados intensivos, mientras está siendo tratada por diversas fracturas y lesiones graves en el rostro.

Shylah Rodden. Facebook.

Padres buscan aclarar lo sucedido

Si bien para muchos internautas se trató de una acción temeraria, los padres de la afectada comentaron que no están conformes con las respuestas de las autoridades y aseguran que hay varias versiones de lo sucedido.

"Hay muchas historias dando vueltas y no sé cuál es la verdadera y si alguien está cubriendo sus huellas", dijo el padre de Shylah, Alan Rodden al Daily Mail.

Instalaciones del Rebel Coaster. Daily Mail.

Caisha, la hermana de Shylah, aseguró que la "desinformación" ha aumentado el dolor de su familia y destacó que "en realidad ella estaba allí trabajando. La enviaron a su descanso con otro trabajador y decidieron dar algunos paseos para matar el tiempo y esto sucedió desafortunadamente".

Asimismo, expresaron su molestia contra los dueños del parque, puesto que solo dos días después del incidente retomaron sus actividades.

Respecto al estado de salud de su hija, el hombre detalló que "las heridas son terribles. Horrendo. Ella tiene daño cerebral, no hay nada que no esté roto. Incluso los médicos han dicho que no han visto nada tan malo como esto en mucho tiempo".