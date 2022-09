Su novio la plantó el día de su boda y ella decidió seguir con la fiesta: "No quería recordar ese día con tristeza"

27 sept. 2022 - 17:30 hrs.

El pasado 15 de septiembre iba a ser un día inolvidable para Kayley Stead, una joven británica de 27 años, que gastó sus ahorros para realizar su boda. Pese a que estaba todo listo para la ceremonia, el novio la dejó plantada en el altar.

La pareja llevaba poco más de dos años de relación cuando decidieron comprometerse en 2020. De ahí en adelante comenzaron los preparativos para el mega evento que tendría lugar en un lujoso hotel, para el cual Kayley desembolsó cerca de $12 millones.

El novio nunca llegó

Como es tradición, Kayley y Kullum, el hombre que se convertiría en su marido, optaron por dormir separados. Ella arrendó un Airbnb con sus damas de honor y él se quedó en una casa rodante con sus amigos.

Todo iba viento en popa, hasta que la futura novia recibió una llamada que derrumbó sus planes. "Llamo para decirte que él está bien, pero no va a venir. Lo siento, pero está a cuatro horas de distancia", le dijo el padre de Kullum.

Si bien fue un "shock absoluto", la joven se secó las lágrimas y decidió disfrutar de la fiesta que ella misma había organizado. Fue así como le comunicó a los invitados que la celebración seguía en pie.

La novia optó por celebrar pese a todo.

"No quería recordar ese día con tristeza"

"Había gastado todo este dinero, esperaba con ansias la comida, un baile con mi papá, pasar tiempo con mi familia, entonces, ¿por qué no?", explicó a The Sun, luego de que su historia se hiciera viral.



Kayley celebrando junto a su padre y sus damas de honor. Imagen: Neil Jones Photography.

Asimismo, destacó que "no quería recordar el día como una completa tristeza. El fotógrafo dijo ‘¿Por qué no continúan, chicas? Has gastado todo este dinero, no lo vas a recuperar, todos tus invitados están ahí".

Luego del fallido matrimonio, Kayley fue invitada a programas de TV británicos, recibió donaciones para costear los gastos de su boda fallida y hasta se ganó un viaje.