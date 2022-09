"Cómo romperse un brazo" y "pies planos": Lo más buscado en Google por ciudadanos rusos tras anuncio de Putin

El presidente ruso Vladimir Putin anunció este miércoles una "movilización parcial" de la población en el marco del conflicto bélico con Ucrania. En este contexto, las búsquedas en Google se han disparado en las últimas horas en el país, sobre todo, de quienes se han interesado en los motivos por los cuales se podría evitar un eventual llamado al frente.

Previo al anuncio del Mandatario, una de las frases más buscadas por los ciudadanos rusos era "cómo salir" del país. Sin embargo, esto fue cambiando con el paso de las horas y, después de la declaración del jefe de Estado, los cibernautas fueron aún más allá.

Según El Confidencial, entre las frases que más se han repetido en las búsquedas están: "Cómo romperse un brazo", "cuántos hijos necesitas para no ir al ejército" y "pies planos", entre otros.

No obstante, ministerio de Defensa de Ucrania, sobre las búsquedas que se llevaron a cabo recientemente en Rusia, reveló que "a los rusos se les dieron 12 horas de descanso, por lo que Google pudo responder a todas las preguntas, incluida la pregunta sobre cuál es la esperanza de vida promedio de un soldado ruso en Ucrania".

The russians were given 12 hours of rest, so Google could answer all the questions, including the question of what is the average life expectancy of a russian soldier in Ukraine.