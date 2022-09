La acusan de asesinar a una embarazada para quitarle su bebé y hacerlo pasar como suyo: Se declaró no culpable

La desesperación por retener a su pareja llevó a Taylor Rene Parker a matar a Reagan Michelle Simmons-Hancock, una embarazada de 21 años, para extraer el bebé de su útero y hacerlo pasar por suyo.

El atroz crimen ocurrió en Texas, Estados Unidos, en octubre de 2020, pero sale nuevamente a la luz al iniciarse el proceso de juicio contra la homicida.

Texas Woman Taylor Rene Parker 29, Allegedly Stabbed Mom-to-Be 100 Times, Then Tried to Steal Baby from Womb, allegedly killing her pregnant friend and then removing the child from the victim's womb and trying to pass the child off as her own.🤬 and😭 "When will the lunacy stop!" pic.twitter.com/MhQ1vXHZKL