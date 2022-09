Hombre sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann enfrentará un nuevo cargo de agresión sexual

04 sept. 2022 - 17:30 hrs.

El sospechoso del secuestro y desaparición de Madeleine McCann, Christian B., podría enfrentarse a un nuevo cargo de agresión sexual en semanas, según dijo su abogado.

Christian, que tenía 30 años en el momento de la desaparición de la niña en 2007, ha sido condenado en dos ocasiones por delitos sexuales contra niñas.

La investigación

Hans Christian Wolters, fiscal principal de Alemania sobre la desaparición de Maddie, dijo que pronto hará un anuncio sobre otros cinco casos sexuales vinculados a Christian B. También comentó que la investigación de McCann no tiene fin.

"La investigación sobre Maddie sigue en curso. No hay una conclusión a la vista. Realmente no puedo decir cuánto tiempo durará la investigación. Tampoco es seguro que al final se pueda hacer una acusación", dijo a The Sunday Mirror.

"En cuanto a todas las acusaciones, excepto la de Maddie, emitiremos un comunicado de prensa en unas dos o tres semanas. Es posible que vaya en la dirección de una acusación", añadió.

El sospechoso

Se cree que Christian, que ahora tiene 45 años, estuvo viviendo en Portugal entre 1995 y 2007, y que llevaba un "estilo de vida transitorio" entre ese país y Alemania.

Se sabe que el hombre estaba en la zona donde desapareció Madeleine, ya que atendió una llamada telefónica una hora antes del hecho.

Christian B ha sido vinculado con las desapariciones de varios niños en los últimos 25 años, incluyendo la de un niño de siete años en 1995, uno de seis años en Portugal en 1996 y una niña de cinco años en Alemania en 2015.

También las autoridades belgas lo han relacionado con el asesinato de Carola Titze, de 16 años, que desapareció mientras estaba de vacaciones en De Haan el 5 de julio de 1996, la desaparición de Peggy Knobloch en mayo de 2001, y el niño alemán de 13 años, Tristan Brübach.

Actualmente, Christian B está cumpliendo una pena de prisión tras ser condenado en abril de 2022 por violar a una mujer de 72 años en 2005.