NASA nuevamente suspende lanzamiento de cohete lunar Artemis I por pérdida de combustible

Este sábado, por segunda vez en menos de una semana, la NASA aplazó el lanzamiento del cohete lunar Artemis I, ahora por una fuga de combustible.

El inconveniente ocurrió mientras el vehículo era cargado con hidrógeno líquido. De momento no se anunció una nueva fecha de lanzamiento.

Cabe destacar que, a cincuenta años del último vuelo de Apollo, la misión Artemis 1 marcará el retorno del programa estadounidense a la Luna, y que luego podría permitir ir a Marte a bordo de la misma nave.

"La misión #Artemis I a la Luna ha sido pospuesta", indicó la agencia estadounidense a través de su cuenta de Twitter.

"Los equipos intentaron solucionar un problema relacionado con una fuga en el hardware que transfiere combustible al cohete, pero no tuvieron éxito", añadió.

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toy pic.twitter.com/LgXnjCy40u

El despegue fue cancelado por primera vez el 29 de agosto, debido a un problema con uno de los motores del cohete, según se explicó a través de sus redes sociales.

"El lanzamiento de #Artemis I no se llevará a cabo hoy en día, ya que los equipos están trabajando en un problema con una purga del motor. Los equipos continuarán recopilando datos e informarán sobre el momento del próximo intento de lanzamiento", se escribió en Twitter.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom