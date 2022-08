NASA suspende lanzamiento de Artemis 1 tras problemas con uno de sus motores

Actualización

Nasa decidió suspender el lanzamiento de Artemis 1 tras el problema con uno de sus motores, según explicó a través de sus redes sociales.

"El lanzamiento de #Artemis I ya no se llevará a cabo hoy en día, ya que los equipos están trabajando en un problema con una purga del motor. Los equipos continuarán recopilando datos e informarán sobre el momento del próximo intento de lanzamiento", escribieron en Twitter.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom