Niña secuestrada hace 25 años habría sido encontrada caminando por las calles de Nueva York

02 sept. 2022 - 06:45 hrs.

Álvaro González Serna, de Colombia, en los últimos días recibió una inesperada llamada. Resultó ser que una persona afirmó haber visto a su hija, desaparecida hace 25 años, caminando por las calles de Nueva York, Estados Unidos.

Vanessa, hija de Álvaro, había sido secuestrada por la guerrilla colombiana hace más de 20 años, cuando la violencia se había tomado al país. Desde aquel entonces, nunca volvió a saber de su hija, hasta ahora.

Cabe recordar que en la década de los 90, fecha donde desapareció la joven, miles de personas desaparecieron a causa del conflicto armado en Colombia.

Una llamada cambió todo

Vanessa González, que sería su real identidad, desapareció el 21 de abril de 1997 a manos de un grupo de las guerrillas de Colombia, en la ciudad de Medellín, cuando apenas tenía 6 años, consigna El Colombiano.

El 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en Colombia, fecha en donde recibió una llamada que le cambió la vida.

Resultó ser que una persona lo llamó para afirmar que había visto a su hija en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, afirmando que estaba con vida.

"Me llamaron desde Estados Unidos. Una mujer me habló y me describió las características de mi hija, según la foto y unos datos que tenía de mí, los cuales no eran conocidos, y me dijo que la había visto", contó el hombre.

La mujer, actualmente, tiene 31 años y hasta el momento, no se ha podido comunicar con su padre. Afirman que estaría "asimilando" esta nueva información.

"Mi vida no volvió a ser la misma"

Álvaro González afirma que tras la búsqueda de su hija, agotó todos los recursos posibles. La última información que tuvo era que fue sacada de forma ilegal del país, aunque jamás supo a dónde fue llevada.

“Recorrí todas partes, hablé con todas las organizaciones, pero nadie me daba respuesta de mi hija, desaparecida cuando tenía 6 años. Desde que se la llevaron mi vida no volvió a ser la misma”, manifestó.

Pese a haberla encontrado, afirma que, en un principio, pensó que era un engaño, pero al entregarle detalles específicos de su hija, decidió creer.

"No he hablado con ella, pero siento que ya la búsqueda terminó. Lo que me dijeron sobre ella es muy contundente como para dudar sobre que me estén engañando", afirmó el padre.