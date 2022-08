"¿Necesitas ayuda?": cadena perpetua para padrastro de niño que fue salvado de sus abusos gracias a una mesera

Una condena de prisión perpetua recibió el padrastro de un niño que era maltratado y que fue salvado gracias a la ayuda de una mesera del restaurante "Mrs. Potato" de la ciudad de Orlando, Florida, en los Estados Unidos.

Se trata de Timothy Lee Wilson, quien en junio pasado fue encontrado culpable de "encarcelamiento falso, abuso infantil agravado y negligencia infantil", luego de que, en enero del año 2021, una denuncia de la mesera Flaviane Carvalho dejara al descubierto los maltratos a su hijastro de 11 años.

Fue en el día de Año Nuevo cuando la mujer notó que Wilson no pidió comida para el niño que se encontraba cubierto de arañazos, por lo que decidió escribir en una servilleta un mensaje que decía: "¿Necesitas ayuda?".

SEE SOMETHING SAY SOMETHING: An Orlando waitress saw a family withholding food from a boy at a table. She noticed bruises on his body and created this sign to secretly ask the child if he needed help. When he signaled "Yes" she called us. The stepfather & mother were arrested. pic.twitter.com/hJNT1nm0vI