"Mis días nunca son aburridos:" Joven que tuvo más de 20 hijos en tan solo un año planea tener 100 en total

Kristina Ozturk, quien vive en Georgia junto a su esposo, Galip Ozturk, tuvo más de 20 hijos en tan solo un año por medio del método de gestación subrogada. Sin embargo, recientemente reveló que desea expandir aún más su familia.

La joven de nacionalidad rusa, que tiene tan solo 23 años, ha invertido, con su marido millonario, alrededor de 190 mil dólares (casi 180 millones de pesos chilenos) para poder alcanzar su sueño.

Pero, al parecer, ambos seguirán en la senda de la crianza millonaria, ya que Kristina reveló que planea tener 100 descendientes en total, informa Crónica.

¿Qué dijo la joven madre?

Kristina, en primera instancia, tuvo a su pequeña hija Victoria, de 6 años, de manera natural, aunque todo cambió después de conocer a Galip, con quien conformó esta particular familia, afirmando, al mismo tiempo, que "mis días nunca son aburridos".

"Me encantó la idea de tener muchos hijos de la misma edad, creciendo juntos. Tenía sentido utilizar 'sustitutas': los niños seguirían siendo genéticamente nuestros, pero podríamos tenerlos todos a la vez", señaló la joven.

En esta línea, dejó en claro que "no quedarme embarazada significaba estar en forma y bien para cuidar de todos ellos. Disfruté estar embarazada de Victoria, pero sé que ser madre es más que tener un bebé, así que no sentí que me estuviera perdiendo nada".

Ante su deseo de llegar a tener un centenar de hijos, Kristina recalcó que "no estoy segura de si seremos la familia más grande del mundo, pero estamos planeando ser la familia más feliz del mundo con seguridad".

¿Quién es su pareja?

Galip Ozturk es un conocido millonario que, entre otras cosas, es dueño de Metro Group of Companies y fundador de la Federación Turca de Conductores de Autobuses.

Pero su vida no ha estado exento de polémica, ya que decidió huir a Georgia hace cuatro años luego de ser condenado a cadena perpetua en Turquía por incitar a un asesinato.

No obstante, el magnate fue juzgado por sus presuntos vínculos con una banda criminal e, incluso, fue acusado de otros delitos, como consumo de cocaína, y también de algunos de índole fiscal.