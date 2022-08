Hallazgos macabros: armas y cadáveres encontrados en un lago "evaporado" son vinculados a la mafia

Una larga sequía en el lago Mead de Las Vegas, Estados Unidos, dejó al descubierto macabros hallazgos, que apuntan a crímenes cometidos por la mafia en la década de 1970 y 1980. Tras localizar varios cadáveres, uno de ellos dentro de un barril, ahora un periodista encontró un arma de fuego cerca del lecho donde estaban las víctimas.

El departamento de Policía de Las Vegas informó, a través de sus redes sociales, del nuevo elemento que suma otro capítulo a la sórdida historia del lago Mead.

"Se recuperó un arma de fuego en el Área Recreativa Nacional del Lago Mead el 17 de agosto de 2022, muy cerca de donde se encontraron uno de los restos humanos", informó.

UPDATE: A firearm has been recovered in the Lake Mead National Recreation Area on August 17, 2022, in close proximity to where one of the human remains were found. (1/3)