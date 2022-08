"Mis hijos me vieron colapsar": Madre es hospitalizada por sacrificar su alimentación en beneficio de su familia

21 ag. 2022 - 18:34 hrs.

Una madre soltera de 43 años ha sido hospitalizada por segunda vez este año, debido a su malnutrición en Reino Unido.

La mujer, identificada como Kelly Thomson, contó a medios ingleses que debido a los pocos recursos económicos con los que cuenta, debió sacrificar su ingesta de comida en pos de la de sus dos hijos, una niña de 11 años y un adolescente de 14.

Inflación

La madre, oriunda de Berkshire, dijo que cuenta con 40 libras (alrededor de $45.000) por semana para alimentar a su familia. Afortunadamente, tiene cubierto el costo de su alquiler (£1,300) y otros gastos con las prestaciones sociales de ese país. Por todo lo anterior, Thompson solo come un plato por día.

Hasta hace un tiempo Kelly no tenía problemas económicos, pero ahora con la inflación, explicó, los crecientes costos de la vida hacen “imposible” alimentar a todos en su casa de manera adecuada.

“Todo es más caro cada vez que voy al supermercado y no puedo ni siquiera ver el costo del gas”, manifestó.

Tanta es la escasez de la mujer, que intercambió el regalo de cumpleaños de su hija por dinero para comer. Durante el invierno, ella y sus hijos se abrigan con velas, ya que no pueden costear la luz.

“Me siento muy atrapada, como si me estuviera sofocando y no pudiera hacer nada”, mencionó.

"Mis hijos me vieron colapsar"

Sus hospitalizaciones hicieron necesario que se le transfiera sangre para recuperar sus niveles normales de hierro.

“Odio levantarme cada mañana pensando, ‘Dios mío, no otra vez’”, explicó a Daily Mail. “No sé qué voy a hacer. No tenemos nada. Honestamente, creo que voy a tener que empezar a pedir en la calle”.

“En junio, mis hijos me vieron colapsar. Nunca estuve tan asustada en mi vida y el impacto que esto deberá tener en su salud mental debe ser inmenso”, cerró.

