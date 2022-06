"No me arrepiento de nada": Absuelven a profesor que golpeó con una correa a alumno por hacer bullying a un compañero

22 jun. 2022 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un video del docente Daniel Mendiola dándole correazos a un alumno fue viralizado en redes sociales días atrás. Esto sucedió en Piura, Perú, y habría sido luego que el profesor se enterara que aquel estudiante le había hecho bullying a otro compañero.

El hecho tuvo lugar en el centro educativo San Felipe, donde el profesor fue separado en un primer momento de sus funciones, luego que las imágenes fueran compartidas.

Mendiola fue absuelto

Según RCN Radio, la institución realizó una investigación sobre la agresión, en la que informó que "el docente golpeó con una correa al alumno para detenerlo, ya que este estaba pateando a un compañero".

La situación fue registrada en varios videos grabados por los mismos estudiantes. Después de recabar los antecedentes, los directivos de la escuela decidieron no apartar del cargo al profesor y este podrá retornar a dar clases.

Las declaraciones del docente

El diario La República informó que luego de ser absuelto, el maestro escribió a través de sus redes sociales que "doy gracias a los directivos de esta honorable institución por comprender mi situación y hacer justicia, tal como lo hice yo".

"Que esto quede como precedente para que todos sepan que aún podemos cambiar, que todos sepan que ser profesor no solo es hacer llenar cuadernos, sino también enseñar y cultivar los verdaderos valores", añadió Daniel Mendiola según el citado diario.

Eso sí, antes de ser absuelto, Mendiola se mostró preocupado por lo que podría sucederle, aunque aclaró que no se arrepiente del hecho.

“Sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso... pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso. No me arrepiento de nada".

“No toleraremos actos de acoso entre alumnos"

Respecto al parecer del director del centro educativo San Felipe sobre la situación, RCN Radio incluye en su artículo que para la autoridad "el profesor actuó con firmeza y justicia al ver que se estaba cometiendo un acto de maltrato escolar".

Además, el mandamás de la escuela informó a dicha radio que "se acordó expulsar al adolescente que cometió el bullying, mientras que el estudiante afectado recibirá ayuda psicológica tras sufrir constantes agresiones".

El directivo cerró mencionando que "no toleraremos actos de acoso o maltrato escolar entre alumnos, nuestro deber es educar y no permitir abusos de este tipo".

¿Qué hacer en caso de sufrir bullying? Lo primero que se debe entender es que en Chile el bullying está penado por la ley N° 21.013, la cual sanciona las conductas que atenten contra la integridad física y psíquica en niños, niñas y adolescentes, pero que no sean constitutivas de lesiones (no dejan lesiones físicas visibles) ejecutadas fuera del contexto familiar. Si sufres o conoces a alguien que está padeciendo de bullying, puedes denunciar en las policías y fiscalía, pero también puedes hacerlo en el colegio, para que las autoridades tomen las medidas necesarias para protegerte. La Fiscalía Nacional recomienda que para denunciar apóyate en tu familia o el adulto que te cuida, de manera que te acompañe y te dé seguridad.