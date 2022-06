Joven despierta tras estar cuatro semanas en coma y descubre que su novio la dejó por otra mujer

08 jun. 2022 - 17:59 hrs.

"Ha sido muy difícil mentalmente", expresó una joven de 25 años que vivió una dramática experiencia después de ir a una fiesta el 29 de agosto del año pasado en Canadá. En aquel entonces, se cayó de cabeza cuando estaba en un estacionamiento, quedando herida de gravedad.

La afectada, identificada como Brie Duval, de nacionalidad australiana, debió ser trasladada de urgencia en helicóptero hasta un recinto médico, donde recibió soporte vital por una lesión cerebral traumática y por presentar múltiples huesos rotos, informa New York Post.

Así fue como la joven permaneció cuatro semanas en coma, hasta que finalmente despertó, para después continuar con su tratamiento, puesto que estuvo cinco meses hospitalizada.

El novio la dejó por otra mujer

Tras despertar del coma, la joven intentó ponerse en contacto con quien era su novio en ese momento. Sin embargo, recibió un mensaje de una mujer que le dijo que él ahora estaba viviendo con ella y su hijo, y pidió que no lo contactara más.

"No he sabido nada de él desde que estuve en el hospital, me ha dejado completamente en el polvo. Así que ni siquiera tengo un cierre de por qué sucedió esto", sostuvo.

New York Post

Las secuelas

A raíz del difícil momento que vivió, y del cual logró sobrevivir, Brie detalló que "hay un poco de trastorno de estrés postraumático por todo lo que sucedió, solo estoy tratando de ordenar mis emociones, pasando por el accidente y luego teniendo esa decepción en una relación".

"Volver a la vida normal, solo tratar de establecer cuál es mi nueva normalidad: no podía tragar cuando me desperté por primera vez, tuve que aprender a caminar de nuevo, desde la cintura hasta los dedos de los pies, se siente como si se hubiera muerto. Todo mi músculo se perdió por completo mientras estaba acostada en la cama", explicó.

Por último, remarcó que "es frustrante no poder hacer las cosas que quiero hacer, mi claridad mental no está ni cerca de donde solía estar, tengo confusión mental. Tener una TBI (lesión cerebral traumática) es como tener síntomas de conmoción cerebral que continúan. No se van".