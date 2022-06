Nuevo tiroteo en EEUU: Tres muertos y 11 heridos en la ciudad de Filadelfia

Tres personas murieron y 11 resultaron heridas el sábado por un tiroteo en una calle colmada de gente en Filadelfia, noreste de Estados Unidos, indicó la policía.

"Sabemos que catorce personas recibieron disparos y fueron trasladadas a hospitales. Tres de esos individuos, dos hombres y una mujer, fueron declarados muertos tras llegar a los hospitales con múltiples heridas de bala", afirmó a la prensa el inspector de policía D.F. Pace.

*Alert* Emergency personnel are responding to a shooting incident in the area of 3rd and South Streets. Several people have been injured. Please avoid the area.