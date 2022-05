Dos imitadores de Michael Jackson se enfrentan a puños en una plaza, los multan y luego dan un show juntos

22 may. 2022 - 11:00 hrs.

Un bochornoso espectáculo protagonizaron dos imitadores de Michael Jackson en un espacio público. Patadas y puños sustituyeron los particulares pasos de baile que inmortalizaron al "Rey del pop", cuando los artistas urbanos se enfrentaron a golpes.

Isber Guanire, uno de los involucrados, informó que el violento encuentro ocurrió a eso de las 8 de la noche en la plaza San Pedro Claver, en el centro histórico de Cartagena, Colombia.

La riña inició cuando uno de los “Michael” le reclamó al otro por haber ocupado el territorio donde haría su show, reseñó El Heraldo.

Un trabajador de la empresa de aseo intervino para separar a los contrincantes, pero desistió rápidamente. Lo que se convirtió en un ring de boxeo fue presenciado por decenas de transeúntes y turistas que se quedaron esperando la rítmica coreografía del famoso cantante estadounidense.

El video, tomado por uno de los asistentes, se volvió viral en las redes sociales. En el corto se observa a dos imitadores de Michael Jackson que parecen de épocas diferentes, pues uno es de test morena y el otro de piel blanca y cabello largo, detalló Pulzo.

Dos imitadores de Michael Jackson en Cartagena se levantaron a muñeca delante de la mirada atónita de decenas de turistas pic.twitter.com/96NXcUwhfn — Luchovoltio (@luchovoltios) May 15, 2022

"Yo llegué primero", dijo un Michael al otro

“Llegué a la plaza de San Pedro. Noté que la iglesia estaba abierta, en plena misa (...) En ese momento pasó en una moto el otro Michael y le dije de lejos que yo estaba primero y que estaba esperando que la iglesia cerrara”, contó a El Universal Isber Guanire, quien se observa en el video con chaqueta roja.

Agregó que el otro artista lo contradijo alegando que como no estaba en la plaza sentado, entonces no había llegado primero. “Sin tener en cuenta mis palabras, enciende el bafle, se lo apago por abusador y es cuando me propina un golpe. En ese momento busco defenderme”.

Pa bailar tiene talento.. a los puños no se 😅 pic.twitter.com/pgLmmO1KR3 — Edward Colmenares (@EdwardGCP) May 15, 2022

La Policía Metropolitana de Cartagena les impuso a ambos una multa de 208.000 pesos (51.4 dólares) por mantener “comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas”.

El imitador del Michael Jackson de la década de los 80 informó que esa misma noche del 14 de mayo hizo las paces con el Michael de los 90 y su hermano. Una presentación conjunta puso fin a las diferencias entre los dos artistas que se ganan la vida bailando en las calles de Cartagena.

El Universal indicó que los dos imitadores Michael Jackson bailaron juntos en la plaza San Pedro Claver, frente a la iglesia. Con la coreografía del clásico "Thriller" recogieron aplausos y felicitaciones de los espectadores por el doble show.