Con Michael Myers de "Halloween" promocionando: Pareja ponte en venta su casa con "terroríficas" fotografías

16 may. 2022 - 23:30 hrs.

Danielle y Owen Sullivan, un matrimonio de Illinois, Estados Unidos, pusieron en venta su propiedad de una manera bastante particular. Las fotografías de promoción mostraban a un sujeto posando con la máscara de Michael Myers, el conocido asesino de Halloween.

La vivienda está a la venta por 169 mil dólares, cerca de 140 millones de pesos, y ya ha recibido más de 300 mil visitas en el sitio web de ventas Zillow Gone Wild.

Esta casa fue la primera del matrimonio y que fue ahí donde criaron a todos sus hijos. Luego se mudaron a otra, pero mantuvieron la primera a la espera de remodelarla y venderla.

Myers hace el recorrido

En las fotografías puestas en el sitio web, se puede apreciar como en cada foto de las habitaciones está posando el terrorífico asesino de fondo y en particulares poses.

Danielle comentó a Daily Mail que el cameo de Myers no tiene nada que ver con lo que realmente quiere expresar de su antigua casa y que se trataba de una humorada: “Diré que esa casa estaba llena de amor. No había cosas de miedo. La casa en sí no viene con un asesino en serie”.

¿Cómo nació la idea?

De esa casa, años después acabaron mudándose a las cercanías de Elm Street, lugar donde se establece el temido Freddy Krueger. Apelando a temáticas de miedo, es que se les ocurrió hacerle una broma a su marido.

Danielle, junto a su hija de 16 años, Cole, decidieron que la adolescente se vestiría de Michael Myers “para asustar a su padre”. Pese al susto, las risas no faltaron y es que ahí nació la idea de promocionar su casa con este atuendo.

La madre, que es fotógrafa profesional, comenzó a sacarle fotos a su hija en distintas partes de la casa con el objetivo de colgarlas en el sitio y venderla: “Cualquier que me conoce, sabría que es algo que yo haría”.

Características de la casa

Los Sullivan pusieron la casa a la venta el 15 de abril y señalaron: "Esta casa es perfecta para una familia joven o en crecimiento: fue diseñada para ello".

"La cocina tiene puertas francesas que conducen al patio trasero, electrodomésticos a juego, una gran isla central, un gabinete de despensa personalizado" y además el comedor conduce a una terraza lateral.

En tanto, el "dormitorio principal tiene un vestidor grande y un baño completo con combinación de bañera y ducha con jacuzzi" y que la casa tiene una "habitación secreta" que es el lugar predilecto de los niños.

Pese a que han recibido miles de ofertas, aún no ha habido una decisión clara de parte de los Sullivan.

