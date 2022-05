Un muerto y cuatro heridos graves deja un tiroteo en una iglesia de Estados Unidos

15 may. 2022 - 18:36 hrs.

¿Qué pasó?

Una persona murió y cuatro resultaron gravemente heridas en un tiroteo en una iglesia cercana a Los Ángeles, Estados Unidos, informaron las autoridades el domingo, un día después que un hombre armado mató a 10 personas en una tienda del estado de Nueva York.

¿Qué se sabe?

A través de su cuenta de Twitter, la Oficina del Sheriff de California fue detallando los antecedentes. "Se recibió una llamada de un tiroteo dentro de la Iglesia Presbiteriana de Ginebra a la 1:26 pm", informaron.

Dispatch received call of a shooting inside Geneva Presbyterian Church at 1:26pm. Four victims have been critically wounded , one with minor injuries. All victims are adults and are enroute to the hospital. One victim is deceased at the scene. — OC Sheriff, CA (@OCSheriff) May 15, 2022

Luego señalaron que "cuatro víctimas resultaron heridas de gravedad y una víctima está muerta, otra persona sufrió heridas leves. Todas son adultos y se encuentran en camino al hospital".

Más tarde confirmaron, “hemos detenido a una persona y recuperado un arma que puede estar involucrada”.

El servicio de bomberos del condado dijo que sus efectivos y paramédicos estaban "en el lugar y atendieron y transportaron a múltiples pacientes".

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, dijo estar trabajando con las autoridades locales para supervisar la situación. "Nadie debería tener miedo de ir a su lugar de culto. Nuestros pensamientos están con las víctimas".

La congresista demócrata, Katie Porter, que representa al condado de Orange en Washington, calificó el tiroteo de "noticia terrible y perturbadora, especialmente a menos de un día de un tiroteo masivo en Buffalo".

Según la oficina del sheriff, la iglesia está localizada en Laguna Woods, unos 70 kilómetros al sureste de Los Ángeles.