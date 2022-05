Al menos diez muertos tras masivo tiroteo en supermercado de Nueva York

Durante la jornada de este sábado, un sujeto abrió fuego en un supermercado ubicado en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, provocando la muerte de al menos diez personas, según informan medios estadounidenses.

Según información del medio local Buffalo News, en el lugar "diez personas fueron asesinadas por un hombre cubierto por una armadura y armado con un rifle muy poderoso, y otras tres resultaron heridas; dos de ellas de gravedad".

Un oficial de policía de Buffalo en la escena y otra fuente cercana a la policía confirmaron la masacre en el supermercado al medio anteriormente citado, asegurando que "es como entrar en una película de terror, pero todo es real. Es como Armageddon", dijo el oficial de policía en la escena, agregando que "es abrumador".

Al respecto, la oficina del Sheriff del condado de Erie publicó en su cuenta de Twitter que "desea transmitir sus condolencias a la familia y amigos del tiroteo de hoy. El alguacil García ha ordenado que todos los recursos y el personal disponibles ayuden al Departamento de Policía de Buffalo".

The Erie County Sheriff’s Office wishes to pass along its condolences to the family and friends of today’ shooting. Sheriff Garcia has ordered all available resources and personnel to assist the @BPDAlerts

En la misma línea, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, manifestó que "estoy siguiendo de cerca el tiroteo en una tienda de comestibles en Buffalo. Hemos ofrecido asistencia a los funcionarios locales. Si se encuentra en Buffalo, evite el área y siga las instrucciones de las autoridades policiales y locales".

I am closely monitoring the shooting at a grocery store in Buffalo. We have offered assistance to local officials. If you are in Buffalo, please avoid the area and follow guidance from law enforcement and local officials.