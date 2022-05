"Las promesas tenemos que cumplirlas": Abuela de 91 años se hace un tatuaje luego de que su nieto entrara a Medicina

14 may. 2022 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una abuela brasileña de 91 años cumplió la promesa que le había hecho a su nieto de 19, de que si lograba entrar a la facultad de medicina, se haría un tatuaje de la virgen.

"Las promesas tenemos que cumplirlas"

La abuelita llamada Libia Guerreiro do Valle, le pidió a su nieto "que estudiara mucho" e "hiciera su parte" para conseguir la alta nota que necesitaba en su examen de admisión, y que a cambio cumpliría con su promesa.

"Le prometí que si aprobaba me haría un tatuaje. Ni a los 20 ni a los 90 me imaginé que me haría un tatuaje. Eso fue porque lo prometí, y las promesas tenemos que cumplirlas", le contó Libia a un medio local.

El diseño escogido por la mujer de 90 para su primer tatuaje, fue un dibujo simple con la imagen de la advocación mariana patrona de Brasil, "Nuestra Señora de la Concepción Aparecida", a quien le pidió que ayudara a su nieto a conseguir la calificación que necesitaba para entrar a estudiar medicina.

"No sentí ningún dolor. Mis hijas fueron conmigo, estaban todo el tiempo hablando, sonriendo. Veo gente en la televisión afirmando que les causó mucho dolor, pero cada una lo siente de una manera diferente. Unos sufren más, otros menos. Yo no sentí nada", aseguró Libia sobre su experiencia.

Por último, demostró felicidad con el resultado de su tatuaje, manifestando que "gracias a Dios, quedó muy lindo. Lo hice en el brazo".