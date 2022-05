Taxista pega el currículum de su hija en su taxi, una usuaria lo comparte en redes y le llueven ofertas de trabajo

14 may. 2022 - 11:00 hrs.

Para ayudar a su hija a buscar empleo, Néstor Daniel Ledesma usó su taxi como medio de promoción. Así que pegó el curriculum vitae de Nazarena Ledesma en el asiento del copiloto, con la esperanza de que sus pasajeros lo vieran.

En poco tiempo, la hoja de vida de la joven pasó del taxi a las redes sociales, gracias a Mia Raffaella da Costa Piazza. La usuaria abordó la unidad en Buenos Aires, Argentina, y se conmovió con el gesto de Néstor. Así que tomó una foto del CV y la subió a LinkedIn, reseñó Milenio.

“Busco trabajo”, dice el currículum con los datos de Nazarena. La joven de 23 años es estudiante de abogacía en la Universidad Nacional de Matanza, Argentina, con 40 materias aprobadas.

Como parte de su experiencia laboral, la hija del taxista hizo pasantías en la Fiscalía N° 13 del Poder Judicial. El documento incluye un número de teléfono y una dirección de correo electrónico.

¡Qué bonito! 🥰👏🏻 Un papi taxista exhibe el currículum de su hija en su taxi 🚕 y le consigue empleo tras viralizarlo en redes. pic.twitter.com/ePJsYcYJyt — Lidia Ocaña Madrid (@Lidia_OcanaMd) May 12, 2022

Miles de likes en LinkedIn y varias ofertas

Nazarena Ledesma está a punto de terminar su carrera. Comenzó a buscar trabajo y contó con la ayuda de su padre, quien, con los recursos que tiene a su alcance, se las ingenió para mostrar el CV a sus pasajeros y lograr oportunidades de empleo.

“Hoy me subí a un taxi y me encontré con esto. Un padre tratando de ayudar a su hija. Por esas cosas es como los argentinos seguimos saliendo adelante”, escribió en LinkedIn Mía Raffaela, estudiante de Relaciones Públicas y Community Manager. La publicación con la foto del CV se volvió viral, registró más de 5.000 “me gusta” y fue compartido al menos 300 veces.

La hija del taxista ya tiene varias ofertas de trabajo y expresó su agradecimiento a Mía a través de la red social.

"Hola mía ¿cómo estás? Soy Nazarena, la chica del cartel del taxi que compartiste hace unos días. No quería dejar de agradecerte el hecho de que te haya tomado el tiempo de sacarle foto y publicarlo. Me ayudó muchísimo, me hablaron varias personas y tengo un par de entrevistas pactadas. Gracias!", señaló.

Mía Raffaela da Costa Piazza aprovechó para agradecer a las personas que ayudaron a compartir los datos de la joven.

Usuarios de redes sociales felicitan al taxista

Muchos usuarios comentaron sobre la iniciativa del padre taxista por apoyar a su hija. “Este es el verdadero poder de las redes sociales. Felicitaciones por la iniciativa, le cambiaste la vida a alguien y eso, es MUCHÍSIMO”, reaccionó una usuaria, publicó El Heraldo.

“Nuestros mejores publicistas, son nuestros padres, de eso no tengo dudas”; “El amor lleva a hacer esto y muchísimas cosas más. Un título universitario luego de tanto esfuerzo en una familia a puro sacrificio es un premio, que muchos no entenderán nunca”, fueron otras de las expresiones.

Todo sobre Virales