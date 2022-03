Mujer con peluca naranja sale arrancando luego de romper el vidrio de un taxi con un ladrillo para robar un celular

La policía de New York busca a una mujer que se paseaba por las calles de Manhattan con una peluca naranja y que, sorpresivamente, rompió la ventana de un taxi con un enorme bloque para robar lo que había en su interior, llevándose un iPhone y dinero en efectivo.

El hecho ocurrió el pasado jueves, en el centro de Manhattan, y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de las calles. El conductor había estacionado solo para ausentarse unos minutos para ir al baño.

En la secuencia publicada por Daily Mail, se puede observar cómo la mujer se acerca al automóvil con un enorme bloque de cemento, el mismo que utiliza para romper el vidrio y así llevarse lo que había en su interior.

Tras el robo, la persona sale arrancando con un iPhone y cerca de 40 dólares, equivalentes a cerca de 31 mil pesos chilenos.

New York City: Video posted this week on TikTok by James Garcia shows a woman in an orange wig using a large block of concrete to smash out the window of a taxi to steal something inside. She takes off running and removes her disguise. pic.twitter.com/X33JdLQRao