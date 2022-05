Joven pensó que sufría extreñimiento y terminó dando a luz en su pieza: "No tenía idea que estaba embarazada"

12 may. 2022 - 13:10 hrs.

Una joven de 18 años no tenía idea de que estaba embarazada y terminó dando a luz a su hijo en su habitación, luego de que confundiera los síntomas de embarazo con estreñimiento.

Niomi Thomas, comenzó a experimentar fuertes dolores de espalda y estómago mientras trabajaba en una guardería, sin embargo, lo atribuyó a problemas digestivos o cólicos menstruales.

Para calmar los malestares, comenzó a consumir analgésicos, pero a la mañana siguiente su dolor empeoró al grado que apenas podía mantenerse en pie. Mientras reposaba en su cama sintió una repentina necesidad de pujar, fue así que terminó naciendo su hija, Talia.

"Fue traumático y aterrador"

La mujer, de nacionalidad británica, conversó con The Mirror sobre esta insólita experiencia, asegurando que fue un "descubrimiento impactante", ya que nunca imaginó que estaba esperando un bebé.

"Obviamente, fue realmente traumático y muy aterrador porque estaba muy confundida acerca de lo que estaba sucediendo, nunca antes había sentido un dolor como este", recordó.

Según su relato, seguía al pie de la letra su tratamiento de anticonceptivos: "Mis periodos seguían yendo y viniendo y siempre los he tenido irregulares, así que creí que era normal, porque así es como los he tenido durante algunos años. No sentí nada diferente", declaró.

Niomi explicó todo habría sido el resultado un embarazo críptico, un trastorno que ocurre cuando la mujer desconoce que está gestando, ya que no es consciente o no presenta síntomas físicos ni psicológicos.

"Solo sabía que había engordado un poco y estaba bastante molesta por eso, pero no pensé que fuera un embarazo porque no parecía que fuera una ganancia de embarazo como tal. Hasta el nacimiento no tenía idea que estaba embarazada", remarcó.

