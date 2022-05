Tres mujeres asesinan a una joven madre para robarle a su bebé y justificar un embarazo ficticio: así planearon todo

09 may. 2022 - 11:00 hrs.

La engañaron, la asesinaron y le robaron a su bebé de 44 días de nacida. Adriana, de 33 años, nunca pensó que aceptar la ayuda de tres mujeres en un supermercado le costaría la vida y permitiría que estas se llevaran a su pequeña con rumbo desconocido.

Tres mujeres planificaron el asalto a la joven madre para quitarle a su hija, Alison Guadalupe, ya que necesitaban un bebé para justificar un embarazo ficticio, en Sonora, México.

Por el caso hay tres personas detenidas. Las autoras del crimen fueron identificadas como Iris Jazmín "N", Vanesa Lizbeth “N” y Maribel “N”.

Se ganaron la confianza de la mamá y la abuela de la niña

De acuerdo con la versión difundida por la Fiscalía de México, Iris Jazmín estaba en busca de un bebé para justificar un embarazo ficticio; es por ello que se puso en contacto con su prima Vanesa Lizbeth para planear el crimen e ir en busca de una madre para quitarle su bebé.

Adriana y la abuela de la bebé se encontraban en un supermercado de compras cuando fueron abordadas por las dos mujeres, quienes en poco tiempo se ganaron su confianza. Les ofrecieron ayudarlas y llevarlas hasta su casa, según una versión reseñada por UnoTV.

En Nogales, Sonora una bebé de nombre Alison, de apenas 44 días de nacida, fue rescatada por las autoridades. Fue sustraída por dos mujeres que asesinaron a la madre y golpearon a la abuela de la menor. pic.twitter.com/InDuwv85V0 — Alexis Balbuena (@Alexis_Balbuen) May 8, 2022

Una vez en la vivienda de las víctimas las golpearon, amarrarlas y drogarlas. Cuando la madre y la abuela de la niña perdieron la conciencia, las mujeres se llevaron a la niña de la vivienda con rumbo a los Estados Unidos.

La abuela de la niña logró reaccionar y se dio cuenta que Adriana estaba sin vida. También notó que no había rastro de la pequeña en toda la casa y notificó a la policía lo ocurrido.

#Noticias #Sonora #Hermosillo ALISON GUADALUPE REGRESA A CASA La bebé d #Nogales fue entregada a su padre y abuela sana y a salvo GABINA ABUELA D ALISON GUADALUPE Gracias por todo Dios me va a dar fuerza para seguir adelante y sacarlas adelante Gracias por recuperar a la princesa pic.twitter.com/qfA8qob10m — ARCÁNGEL ghost_7_7 (@arcangefantasma) May 9, 2022

Las autoridades desplegaron un operativo en Sonora y en la frontera con los Estados Unidos logrando la detención de las dos mujeres y una tercera identificada como Maribel, madre de Iris Jazmín, quien estaba presente al momento de la aprehensión.

La bebé Alison fue entregada a su abuela y a su papá, quienes agradecieron la actuación de la policía y de la comunidad en general que presionó para que se encontrará a la niña sana y salva.

“Gracias les doy a todos por la ayuda que nos han dado. Gracias a Dios tenemos de vuelta a la niña, pues lamentablemente a mi hija no la podemos revivir. Yo les doy gracias por todo el apoyo que me dieron para encontrar a la princesa. Dios me va a dar fuerzas para sacar adelante a ella y a sus dos hermanas porque son tres las que tenía mi hija, dos más grandes y ella”, dijo la abuela.