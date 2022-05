"Trataba de ser gracioso": Video muestra a congresista homofóbico desnudo en una cama junto a otro hombre

Madison Cawthorn (26) se convirtió en el año 2020 en el congresista más joven del Partido Republicano de Estados Unidos. Sin embargo, su ascendente carrera política ha estado marcada por escándalos, el último de estos, poniendo en duda su marcado discurso en contra de los derechos de la comunidad LGBTQ+.

El representante por el Distrito 11 de Carolina del Norte, fiel seguidor Donald Trump, ha sido acusado en los últimos días de ser un "hipócrita" por tener visiones abiertamente homofóbicas, pero protagonizar un video en el que aparece desnudo en una cama "simulando" un acto sexual con otro hombre.

Fue el pasado miércoles en la noche cuando comenzó a circular por redes sociales un video filtrado en el cual se puede ver a Cawthorn desnudo en una cama junto a otro hombre.

En el registro, el congresista, que quedó parapléjico en 2014 tras un accidente automovilístico, hace un movimiento con sus caderas en la cara de la otra persona, "simulando" la práctica de sexo oral.

Rápidamente, el republicano salió a defenderse a través de Twitter, señalando que se trataba de un video antiguo en el que "trataba de ser gracioso".

"Un nuevo golpe en mi contra acaba de caer. Hace años, en este video, estaba siendo grosero con un amigo, tratando de ser gracioso. Estábamos actuando como tontos y bromeando. Eso es todo", escribió.

A new hit against me just dropped.



Years ago, in this video, I was being crass with a friend, trying to be funny.



We were acting foolish, and joking.



That’s it.



I’m NOT backing down.



I told you there would be a drip drip campaign.



Blackmail won't win. We will.