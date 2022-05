Pensaron que había muerto de Covid, pero "revivió" cuando estaba a punto de ser llevado a un crematorio

Las redes sociales nuevamente se remecieron ante un impactante episodio que involucró a una persona que había sido reportada como fallecida por cuidadores en un hogar de ancianos, a raíz de un contagio de coronavirus en China.

Sin embargo, la situación cambió en poco tiempo, luego de que funcionarios notaran que el supuesto cadáver se había movido cuando estaba a punto de ser trasladado a un crematorio, lo que quedó captado en un video.

Las imágenes dejan en evidencia a dos trabajadores vestidos con overoles mientras cerraban la cremallera de la bolsa en que se encontraba el cuerpo del difunto. A partir de allí, notaron el leve gesto, poco antes de ser ingresado al coche fúnebre, informa The Sun.

"¿Vienes aquí y miras si está muerto? ¡Todavía respira! ¿No viste que se estaba moviendo?", habría sido el diálogo entre los funcionarios en ese instante, según el mencionado medio.

En las imágenes, se logra revelar que esta persona, un jubilado, todavía estaba viva. En ese momento, se produjo la reacción de uno de los trabajadores, que no podía creer lo que estaba viendo: "Está vivo, no se cubra la cara nunca más".

This is the video everyone's talking about today, showing how a Shanghai nursing home resident is taken away to the morgue in a body bag. At around 38 sec in the video, the staff member backs away and says: "He's alive. He's alive, I saw it. Don't cover him anymore." pic.twitter.com/Y3HzRRpxUl