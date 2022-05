"Quería estar constantemente cerca del niño": Mujer se obsesiona con el nieto de tres meses de su amiga y lo secuestra

Una verdadera pesadilla vivió la familia Cuéllar cuando su bebé, Brandon Cuéllar de apenas tres meses fue secuestrado de su propia vivienda en San José, California, Estados Unidos.

El robo del bebé ocurrió en cuestión de segundos justo en el momento en el que la abuela, quien estaba con una amiga de la familia, dejó al niño dentro de la casa y sacaba las bolsas de la compra del carro. Este instante fue aprovechado por un hombre para ingresar a la vivienda y llevarse al niño.

Fueron las cámaras de seguridad de la zona las que permitieron dar con el paradero del pequeño Brandon. El niño fue secuestrado el 25 de abril y 24 horas después fue localizado.

El video que guió a las autoridades muestra a un hombre caminando cerca del vecindario con un bebé dentro de una silla de automóvil y lo lleva hacia una camioneta. Las imágenes fueron captadas después de que se llevaron a Brandon.

Luego de las indagaciones la policía detuvo a Yesenia Guadalupe Ramírez, a José Román Portillo y a Baldomero Sandoval, este último fue liberado horas después por no encontrar nexos con el caso.

Suspects responsible for kidnapping baby Brandon.



Click on the press release link for additional info:https://t.co/qFo2uwMphQ



Incredible dedication and work done by Patrol Officers, Investigative Bureas, Spec Ops, Covert Units, and the FBI.



We got them. pic.twitter.com/AJhrcMvTnV