Una pareja muere electrocutada tras realizar peligroso reto viral en TikTok: Ya van más de 30 víctimas fatales

Los retos que suelen realizarse en las redes sociales cada vez suman más víctimas. En este caso, la afectada fue una pareja que se sometió a un peligroso desafío en la conocida plataforma TikTok.

Se trata de Tanya Rodríguez, de 44 años, y James Carolfi, de 52, quienes utilizaron electricidad de alto voltaje para crear diseños de madera en la zona de Wisconsin, en Estados Unidos.

A raíz de este hecho, ambos murieron electrocutados, al igual que otras 33 personas en el país. Pero no todo acabó allí, ya que producto de la situación, incluso, se provocó un incendio en su vivienda.

El siniestro se habría generado el pasado 6 de abril y los vecinos se habrían contactado con las autoridades para que pudieran contener el fuego, informó el portal Semana.

De acuerdo a lo anterior, bomberos llegó hasta el inmueble, pero en una primera instancia se dieron cuenta de que no había gente en la casa.

Sin embargo, una vez que controlaron la emergencia, la pareja fue hallada sin vida. Si bien hasta ahora no se sabe con exactitud las causas de su muerte, más tarde se reveló que se debió a una particular práctica.

Esta especie de actividad fue catalogada como "quema de madera fractal", la cual fue prohibida en Estados Unidos luego de que un carpintero muriera por llevarla a cabo.

Esta no es la primera vez que la comunidad estadounidense entra en alerta por un reto de estas características, puesto que hace algunos meses una estudiante de New Orleans golpeó a una docente con discapacidad en un presunto desafío llamado "golpea a tu profesor".

En aquella oportunidad, TikTok se pronunció acerca del episodio y dejó en claro que "el rumoreado desafío de 'abofetear a un maestro' es un insulto para los educadores en todas partes. Y aunque esto no es una tendencia en TikTok, si en algún momento aparece, se eliminará el contenido".

The rumored 'slap a teacher' dare is an insult to educators everywhere. And while this is not a trend on TikTok, if at any point it shows up, content will be removed. Learn more about practicing responsible behavior here: https://t.co/68VWesl9rf