Estudiante golpeó a profesora con discapacidad: Autoridades creen que se trató de un reto de TikTok

Una estudiante de secundaria fue arrestada luego de agredir a su profesora con discapacidad, acción que, según las autoridades, se trataría de un desafío de TikTok llamado "golpea a tu maestro".

El hecho tuvo lugar en una escuela de Nueva Orleans, Estados Unidos, y la protagonista es Larrianna Jackson, de 18 años. La mujer golpeó en reiteradas ocasiones a su maestra, de 64 años, quien tiene discapacidad además de problemas para caminar.

Edwin Masters, portavoz del Departamento de Policía de Covingtone, señaló que el ataque ocurrió alrededor de las 15:15 horas de este miércoles, después de clases, momento en el que la mayoría de los estudiantes ya habían abandonado el aula.

El oficial informó que la víctima fue dada de alta después de recibir tratamiento por lesiones en los brazos y la cabeza. Además, indicó que el ataque sigue bajo investigación y se esperan arrestos adicionales.

Las autoridades creen que la agresión forma parte de un reto de la red social TikTok llamado "Abofetea a un maestro", y que ha generado preocupación en los educadores en los últimos días.

"Solo se habla entre estudiantes y profesores de que puede estar relacionado con el desafío de TikTok", dijo el Sargento Masters al medio The New York Times.

En tanto, dicha red social emitió un mensaje a través de Twitter en el que condenó cualquier intención de promover la violencia a través de la aplicación, además de expresar que ese tipo de videos están prohibidos en la plataforma.

"El rumoreado desafío de 'abofetear a un maestro' es un insulto para los educadores de todo el mundo. Y aunque esto no es una tendencia en TikTok, si en algún momento aparece, se eliminará el contenido", anunció.

The rumored 'slap a teacher' dare is an insult to educators everywhere. And while this is not a trend on TikTok, if at any point it shows up, content will be removed. Learn more about practicing responsible behavior here: https://t.co/68VWesl9rf