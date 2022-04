18 abr. 2022 - 19:25 hrs.

Mario Solís Cid no olvidará el día en que sufrió un violento "lanzazo" mientras despachaba para la televisión de Argentina. Lo más sorprendente de todo, es que la situación ocurrió en vivo y en directo, lo que preocupó a sus colegas del otro lado de la Cordillera.

El reportero se encontraba a pasos del Congreso Nacional de Chile transmitiendo para el medio Crónica, hablando, específicamente, de actos delictivos, sin pensar que él mismo sería víctima de un hecho de ese tipo.

Todo parecía estar bien con el profesional, hasta que de un momento a otro fue interrumpido por un individuo que le intentó hacer un "lanzazo", lo que generó la inmediata reacción de él y los panelistas del espacio.

"Dios mío"

El forcejeo terminó con el equipo de Solís cayendo al piso, instante en el que expresó: "Me intentaron robar. Dios mío, acá hay alguien que me protege mucho, afortunadamente no pasó nada".

A raíz de lo anterior, y exaltado por el alarmente suceso que le tocó vivir, el periodista afirmó a sus colegas que "lamentablemente, este es el Chile de ahora".

En su cuenta de Twitter el reportero compartió el contenido de su despacho y al mismo tiempo dejó en evidencia los difíciles segundos que pasó en plena calle.

"Situaciones límite... A pasos del Congreso Nacional de Chile, mientras desarrollaba un despacho para Cronica TV. Me intentaron robar en vivo...", comentó.

Por último, Solís aprovechó el momento para agradecer el apoyo del resto de los periodistas que se mantuvieron atentos a su estado de salud.

Revisa aquí el video