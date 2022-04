"Este es el Chile de ahora": Periodista chileno sufre intento de asalto mientras despachaba en vivo para Argentina

18 abr. 2022 - 20:30 hrs.

En el pasado fin de semana largo, un periodista chileno vivió un insólito momento en Valparaíso, cuando estaba realizando un despacho en vivo para Argentina.

La situación ocurrió a sólo pasos del Congreso Nacional, desde donde el reportero estaba en contacto con el medio Crónica TV, contexto en que le intentaron robar su teléfono celular y un trípode.

"El periodista chileno Mario Solís Cid estaba dando un móvil para Crónica HD, a pasos del Congreso Nacional de Chile, cuando sufrió un intento de robo que quedó registrado en vivo", indicó el canal de televisión.

"Por suerte, el hurto no pudo concretarse y Solís recuperó sus pertenencias. Justamente, el periodista estaba hablando sobre el aumento de casos de inseguridad en el país vecino", agregó.

🚨Por suerte, el hurto no pudo concretarse y Solís recuperó sus pertenencias. Justamente, el periodista estaba hablando sobre el aumento de casos de inseguridad en el país vecino.https://t.co/oGZQAqsM5L — Crónica HD (@CronicaTV) April 16, 2022

El despacho

El pasado viernes 15 de abril, el reportero estaba efectuando un relato que explicaba los nuevos modus operandi que se están llevando a cabo en las encerronas ocurridas en las autopistas de Chile.

Fue cuando se encontraba respondiendo una pregunta de una conductora del canal argentino que sufrió el sorpresivo ataque.

En la transmisión se aprecia como cambia abruptamente la imagen de Solís por imágenes confusas, ocasionadas por la caída del teléfono celular desde el cual se encontraba conectado con el país vecino.

"Lamentablemente, este es el Chile de ahora"

Ante la agresiva interrupción del despacho, se puede escuchar las exclamaciones sorpresivas de quienes se encontraban en el estudio.

"¿Qué pasó, Mario? ¿Estás bien?", le preguntaron preocupados desde el canal. "Me intentaron robar", respondió el periodista. "Dios mío, hay alguien que me protege mucho, afortunadamente no pasó nada".

Al ser consultado por su estado, manifestó: "Estoy un poco nervioso", por lo que una de las conductoras le ofrece ponerse en contacto más tarde para que busque resguardo, pero el despacho continúa de todos modos.

"Lamentablemente, este es el Chile de ahora. Este es el Chile en el que lamentablemente ningún sector está seguro. Acá estoy a metros del Congreso Nacional", expresó.

"La delincuencia ya nos superó"

En medio de la preocupación de los conductores, Solís aclaró que "afortunadamente no pasó nada, pude reaccionar rápido para proteger el teléfono".

Además, sostuvo que también intentaron sustraer el trípode que sujetaba su celular: "Una persona que presenció el atraco logró rescatar el trípode, así que por lo menos no hay pérdida", aseguró.

"No pensé que este despacho de viernes santo iba a ser con estas características. Todavía no me repongo del impacto", expresó.

Al ser consultado si por los alrededores había policías, señaló: "Estoy a metros del Congreso Nacional, hay contingente policial, pero lamentablemente la delincuencia acá en Chile ya nos superó".

"Situaciones límite"

Luego de vivir esta experiencia, el periodista compartió en sus redes sociales el momento en que ocurrió el intento de asalto y agradeció a quienes se preocuparon de su estado.

"Situaciones límite... A pasos del Congreso Nacional de Chile, mientras desarrollaba un despacho para Crónica TV, me intentaron robar en vivo", indicó.