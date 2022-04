Se confirma el rumor: líder de "Los Wachiturros" revela que famosa marca les pagó para que dejaran de vestir su ropa

06 abr. 2022 - 11:30 hrs.

"Se cansaron de vender remeritas gracias a nosotros", sostuvo Gonzalo Muñoz, líder del recordado grupo de "Los Wachiturros", que nació en Argentina y que aterrizó hace algunos años en Chile, participando incluso de algunos segmentos en televisión.

Si bien hasta ahora no se sabía mucho de ellos, recientemente volvieron a aparecer, aunque en redes sociales, y por una polémica relacionada con una famosa marca de vestimenta.

Se trata de Lacoste, que en una estrategia por cuidar su imagen, le pagó una suma importante de dinero a la agrupación para que sus miembros dejaran de vestir sus prendas, consigna Infobae.

¿Qué dijo el líder del grupo?

El líder del grupo que popularizó la canción "Tírate un paso", explicó la situación, que hasta las últimas horas circulaba nada más que como un rumor en Internet.

Respecto al tema de que si la marca les llegó a pagar o no, Muñoz aclaró que "a nosotros no, a la oficina (por su representante). A nosotros no nos llegó nada. Después de ahí nos vistió Tommy Hilfiger".

"La marca la usábamos porque Lacoste venía mucho de colores. Y como nosotros usábamos muchas cosas de colores era lo mejor vestir con eso. Y después Tommy (Hilfiger) empezó a fabricar ropas así y pasó ese problema y se ofreció y fuimos con esa", manifestó.

En esta línea, Muñoz afirmó que "en ese tiempo Lacoste lo usaba un empresario o un abogado. Era como que la marca se la bajábamos".

"No me parece bien"

Hace 10 años, y ante los rumores que ya circulaban en ese entonces, Muñoz indicó estaba en desacuerdo con esta decisión y atribuyó un supuesto aumento en las ventas a que ellos utilizaban su ropa.

"No me parece bien que quieran pagarnos para que dejemos de usar su ropa. Se cansaron de vender remeritas gracias a nosotros", expresó.

Por último, el integrante de la banda remarcó que la oferta le llegó al representante y que finalmente nunca recibieron dinero por eso, aunque en realidad jamás hubieran aceptado la oferta.