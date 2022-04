"Las Malvinas fueron, son y serán argentinas": Presidente Fernández reivindica soberanía trasandina sobre el territorio

El Presidente argentino, Alberto Fernández, reivindicó la soberanía de su país sobre las Islas Malvinas, que actualmente se encuentran en poder del Reino Unido y son reconocidas oficialmente bajo el nombre de Falkland Islands.

Las declaraciones del Mandatario fueron realizadas durante una ceremonia en que distintas autoridades trasandinas conmemoraron los 40 años de la Guerra de las Malvinas. Un enfrentamiento bélico ocurrido durante la dictadura cívico-militar argentina, el cual tuvo una duración de 74 días hasta que las tropas sudamericanas fueron derrotadas.

En el acto central del evento realizado en los jardines del Museo Malvinas de Buenos Aires, Alberto Fernández realizó declaraciones que buscan reivindicar la soberanía argentina sobre el territorio.

"Honor a nuestros soldados. Desembarcar en las islas fue una decisión tomada a espaldas del pueblo. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Jamás cederemos a nuestros reclamos", dijo.

A través de su cuenta de Twitter, el primer ministro británico, Boris Johnson, replicó a Fernández: "Este día, hace cuarenta años, la junta militar argentina invadió y ocupó las islas Falkland".

On this day forty years ago the Argentine military junta invaded and occupied the Falkland Islands.



This spring we will thank and remember all those who fought and died to liberate these islands and their people. Our commitment to them is as steadfast as it was in 1982. pic.twitter.com/qNLI9uceFF