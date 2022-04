"Me tienen celo, pero la suerte me la dio Dios": Hombre denuncia que quieren matarlo por ser "muy atractivo"

Elías de Sousa se hizo conocido en las últimas horas por unas particulares declaraciones que emitió. Y es que el hombre afirmó sentirse perseguido y amenazado por mujeres que "lo quieren matar" por ser "muy atractivo".

El sujeto es conocido como "Fideozinho" y contó que también es perseguido por políticos y otras personas importantes de la localidad de San Vicente, en la provincia de Misiones, en Argentina.

Incluso, de Sousa dejó en claro que son los mismos que suelen pararlo en el camino y amenazarlo por "tener mucho éxito con las chicas", informa TN.

¿Qué dijo el hombre?

El hombre aclaró que esta situación le viene ocurriendo desde el 2006. Incluso, comentó que una vez que salía de su trabajo fue interceptado por conocidos, quienes le habrían dicho: "Este tipo es mágico, sabe todas las cosas, las guainas (jóvenes) lloran por él y él va a descubrir todo de nosotros en San Vicente", sostuvo.

De acuerdo a lo anterior, de Sousa manifestó que también ha sido amedrentado por policías, quienes estarían celosos de él.

"Había una oficial que dijo que me quería, y ellos me tienen celos. Después tengo otras guainas que me aman a mí, me mezquinan. Y los tipos me tienen celo, pero la suerte me la dio Dios, es así", remarcó.

La denuncia

El hombre no se quedó de brazos cruzados, por lo que optó por realizar la respectiva denuncia en una comisaría ubicada en la localidad donde reside.

Al momento de explicar lo sucedido, de Sousa aseguró que no quisieron tomarle la denuncia. Sin embargo, agregó que "seguiré reclamando justicia por los hechos".