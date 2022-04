"Ya no quiero ser ese hombre": La increíble transformación de un indigente en manos de un estilista de famosos

Sin tener donde vivir, alejado de su familia y perdido de sí mismo, un indigente accedió a cambiar su imagen. Impactado por la transformación que sufrió en la peluquería de Leandro Matias, limpio y con nuevo look, Bruno Henrique Cassimiro Ramos decidió cambiar de vida.

El estilista de Sao Pablo, Brasil, lo vio un día en un semáforo de la ciudad de Votorantim, donde pedía ayuda sosteniendo un letrero de cartón. Quería apoyarlo de alguna manera, así que lo invitó a su salón de belleza y le dio su tarjeta de presentación, reseñó el portal G1.

En un segundo intento, Leandro fue hasta la casa abandonada que habitaba Bruno y lo llevó hasta la peluquería.

“Le di una toalla y jabón y le dije ‘ve y toma el baño de tu vida’. Luego le di una bata y almuerzo. Le destaqué el pelo, lo corté, le exfolié la cara y también le hice las cejas. En ese momento estaba en shock, no podía creer que fuera él”, comentó.

“Me sentí una persona diferente, sentí mucha alegría. Me hizo recordar el pasado”, reaccionó Bruno, de 33 años.

Aparecen en Italia familiares del indigente

Leandro Matias publicó en sus redes sociales el cambio de imagen de Bruno Henrique Cassimiro Ramos. Usuarios impactados ofrecieron ayudarlo. Ha recibido ropa y otras donaciones y un dentista le hará un tratamiento dental.

El estilista ayuda ahora al galán a buscar trabajo. En su cuenta de Instagram escribió: “Chico educado con profesión, es técnico de iluminación computarizado. Si alguien puede ayudar con el empleo para él en esta área... y también necesita donación de ropa, camisa (M), pantalones (38) y zapatos (41)”.

El mendigo contó a G1 que fue abandonado por su madre a los cinco años. Vivió en un orfanato, otro tiempo con su hermana y luego con su padre, quienes están en Italia. A raíz de la trascendencia de esta transformación, los familiares establecieron contacto con Leandro y quieren llevarse a Bruno.

Él estuvo dos veces en clínicas de rehabilitación, donde llegó a trabajar como técnico de iluminación. Una traición lo llevó a mudarse al campo justo antes de la pandemia y sin conocer a nadie. Por eso quedó pidiendo en las calles y recayó en las drogas.

“Cuando Leandro me encontró, era lo que necesitaba. Nos cansamos de la humillación. Ese no era mi verdadero yo, así que acepté el cambio (...) Ya no quiero ser ese hombre, quiero cambiar", dijo el nuevo galán en la entrevista.

Leandro ha transformado a varios indigentes

En Brasil reconocen el talento y el buen corazón del peluquero, quien ha transformado a varios indigentes en Sao Pablo y los motiva a cambiar de vida. “Porque él vive, puedo creer en el mañana”, dijo en una de sus publicaciones.

Muestra el antes y el después de cada cambio de imagen, lo que sorprende a todos por la transformación radical que sufren sus particulares clientes.