Madre amamantaba a su hija de dos años, se queda dormida y la asfixia tras aplastarla con su cuerpo

Una mujer de 26 años, identificada como Suyurani Jacqueline Bolívar, fue detenida luego de ocasionar la muerte a su hija, al parecer por accidente. La joven madre amamantaba a su bebé de dos años cuando se quedó dormida sobre ella y la asfixió.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Venezuela realiza las averiguaciones de los hechos para determinar qué ocurrió exactamente y verificar la versión de accidente que dio la mujer.

La niña llegó sin signos vitales al hospital

La primera versión que manejan los cuerpos de seguridad es que la mamá de la niña estaba en su residencia, ubicada del municipio Linares Alcántara del estado Aragua. En un momento del día comenzó a amamantarla, pero se quedó dormida sobre el cuerpo de la bebé por un tiempo prolongado lo que le provocó la muerte por asfixia.

Al despertar, la madre notó que estaba aplastando a la niña. Cuando la tomó, notó que ya no reaccionaba y se fue junto con ella al Hospital de la Ovallera. Los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida, pues al ingresar al centro de salud ya no tenía signos vitales.

El cuerpo sin vida de la bebé fue trasladado por las autoridades policiales hasta la morgue de Caña de Azúcar, según reseña una nota del diario Primicia.

Los funcionarios del Eje de Homicidios del municipio Santiago Mariño mantienen privada de libertad a la madre y la presentaron ante la Fiscalía del Ministerio Público para que se inicien las averiguaciones del caso.

Suyurani deberá permanecer detenida mientras se desarrolla el proceso legal. La joven será procesada por el delito de homicidio culposo que está contemplado y sancionado en la Ley de Protección del Niño, Niña y Adolescentes.

Los abogados de la defensa alegan que la muerte no fue intencional y que se trató de un lamentable accidente; sin embargo, deberá demostrar ante las autoridades la veracidad de esta versión.