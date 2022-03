A prisión hombre que esclavizó sexualmente a una mujer y a una menor: tenía una cámara de torturas y las grababa

Tenía una cámara de tortura y maltrató a una de sus víctimas durante una hora por desobederlo. Este fue el perturbador registro judicial de Julius Mozie, un hombre que fue condenado a 25 años de cárcel en Miami, Estados Unidos, por esclavizar sexualmente a una mujer y a una adolescente, de 16 años.

Mozie fue detenido por el FBI tras una operación encubierta que llevó a los funcionarios hasta los hoteles donde esclavizaba y sometía a sus víctimas, quienes no solo debían soportar sus tratos crueles sino que además eran prostituidas.

En la confesión de Mozie al jurado de una corte de Miami se detalla cuáles eran sus procedimientos para llegar hasta sus víctimas. La primera de ellas fue Michelle Stubbs, quien también fue señalada como cómplice porque luego ayudó a captar a la adolescente de 16 años.

Stubbs conoció a Mozie en diciembre del año 2020 cuando se pusieron en contacto por medio del sitio web Megapersonals dónde la mujer ofrecía sexo por dinero.

En principio el hombre la llevó a un hotel donde la hizo sentir como su novia. Más tarde se convirtió en el proxeneta de Stubbs y se apoderó de todo su dinero. Aunque se convirtieron en cómplices para reclutar a otras mujeres, esto no libró a Stubbs de los maltratos del proxeneta.

“La víctima adulta” también fue golpeada en la cámara de torturas y quedó grabada en video. Mozie además la golpeó y le lanzó "agua y orina”, indica parte de lo revelado en el juicio, de acuerdo con información reseñada por el Nuevo Herald.

Luego la pareja también captó a una adolescente. El FBI no sabe exactamente cómo lo hicieron, pero la abuela de la menor de edad había denunciado su desaparición en diciembre de 2020.

A Mozie lo descubren a través de una publicación en internet, de febrero 2021, que llamó la atención del Centro Nacional de Menores Desaparecidos y Explotados. Allí ofrecía a los clientes imágenes de sexo explícito y sesiones de sexo con una adolescente por un monto de 150 dólares.

Una operación encubierta permitió al FBI dar con la ubicación del proxeneta y de sus dos víctimas. Funcionarios se hicieron pasar por clientes y llegaron al hotel donde estaban.

South Florida Sex Trafficker Sentenced to 25 Years’ Imprisonment: Julius Dwight Mozie of Miami has been sentenced to 25 years in prison for forcing a woman and a 16-year-old girl into selling themselves for sex. https://t.co/aMwVrNtLiO