"No le hacía daño a nadie, solo se dedicaba a asaltar": Quién era el ladrón cuya madre exigió justicia por su asesinato

"No le hacía daño a nadie, no le disparaba a nadie. Solo se dedicaba a asaltar". Esa frase se volvió viral en las últimas horas en redes sociales y fue realizada por una madre, quien exigió justicia por el asesinato de su hijo durante un intento de asalto en Guatemala.

El individuo fue identificado como Josué García, más conocido como "El Tortolita", de 30 años, quien junto a un compañero, llamado Vidal Alfredo Barillas Herrera, de 26 años, se subieron a un autobús el sábado recién pasado con la clara intención de asaltar a los pasajeros.

Los testigos indicaron que los sujetos sacaron un arma y procedieron a pedir las pertenencias de las personas, aunque todo tuvo un deselance fatal para García, ya que una de las víctimas del asalto le disparó, hiriéndolo de gravedad y provocando que falleciera.

Las palabras de la madre del fallecido

La madre del fallecido reaccionó a su muerte y le reveló a la policía que "mi hijo se levantó temprano a asaltar los buses, como siempre, pero me lo mataron".

De acuerdo a lo anterior, la mujer manifestó que "no le hacía daño a nadie, no le disparaba a nadie. Sólo se dedicaba a asaltar", palabras que sorprendieron a los uniformados, ya que en ese momento no mostró arrepentimiento alguno por la acción cometida antes por el joven.

Los antecedentes del joven

Pero García ya contaba con antecedentes, y no solo él, sino que también su compañero, quien intentó fugarse al momento del asalto al autobús, pero que fue finalmente capturado por efectivos policiales.

Y es que tanto García como su cómplice solían interceptar este tipo de vehículos en una autopista, para luego pedirle las pertenencias a los pasajeros e irse rápidamente, mismo 'modus operandi' de su último robo.

No obstante, el individuo había sido detenido anteriormente por los delitos de robo, porte de droga para el consumo y extorsión.

En este sentido, la policía guatemalteca aclaró que en la mayoría de los casos, los detenidos son liberados, puesto que ninguna persona suele realizar las denuncias correspondientes.