Mujer se desmayó y su pareja la dejó morir para quedarse con su casa: "Quiso ocultar todo"

Un sorprendente vuelco tuvo el caso de una mujer que falleció tras desmayarse al interior de una casa en Argentina, luego que la autopsia indicara que ella nunca fue asistida por su pareja y que éste solo dio aviso a la Policía cuando constató su fallecimiento, comportamiento que habría tenido fines económicos.

El hecho tuvo lugar el pasado 13 de enero en la ciudad de Córdoba, sin embargo, la noticia se dio a conocer recientemente tras los resultados de la necropsia.

Los hechos

De acuerdo a Todo Noticias, Raúl Miranda llamó a la Policía de Córdoba para comunicarles que su pareja, Alejandra Cripa, de 67 años, había fallecido.

"No sé, se desvaneció y murió", fue lo que respondió el hombre una vez que llegaron los agentes a su casa.

Sin embargo, su testimonio desde un comienzo despertó dudas, considerando el olor nauseabundo que invadía la propiedad, lo que contradecía la versión de que la mujer había fallecido poco antes.

Las primeras diligencias indicaban que el cuerpo no presentaba golpes, heridas ni hematomas, ni tampoco signos de violencia que supusieran la intervención de terceras personas. Posteriormente, fue llevada hasta la morgue judicial. La autopsia tardó dos meses debido a la alta demanda.

Mientras tanto, según el citado medio, Raúl Miranda, tras haber declarado en enero, permaneció en su casa las semanas posteriores con sus quehaceres diarios, hasta que el fiscal del caso recibió el resultado preliminar de los exámenes.

El resultado de la autopsia

"Supe que había sufrido alguna descompostura dentro de la casa de él. Que cayó al suelo y quedó tirada. Pero pasó varios días así, sin que el hombre comunicara esto", señaló el fiscal Pablo Camacho.

"No llamó ni a la hermana de la fallecida -que es una mujer lúcida- ni tampoco al 107 para requerir una rápida atención médica. Quiso ocultar todo", agregó.

El resultado oficial de la examinación médica forense, indicó que Alejandra Cripa no había muerto el 13 de enero como lo indicó su pareja, sino que varios días antes de que él llamara al 911. Esto motivó a Camacho a ordenar la rápida detención de Miranda por el delito de homicidio calificado por codicia.

"La dejó morir", aseguró Camacho a TN. Consultado sobre el motivo del ocultamiento, el fiscal también fue tajante: "No fue un descuido, quería quedarse con la casa que la mujer tiene en la ciudad de Córdoba".

La mujer no tenía hijos y su familiar más cercana es su hermana, con quien no tenía relación. "Miranda inventó un testamento a favor de él. Cuando se descompuso se hizo el tonto para dejarla morir, por eso es un homicidio doloso y no culposo", remarcó el fiscal.