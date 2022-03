"Es simplemente una tragedia": Hallan a una madre y sus dos hijos muertos dentro del automóvil donde vivían

Desconsolados están los familiares de Andrea Langhorst, una madre de 35 años que fue encontrada muerta dentro de su auto junto a sus dos gemelos Olivia y Adam Dryer. Los cuerpos estaban en estado de descomposición tras pasar días encerrados en el vehículo, bajo el intenso sol de Florida, Estados Unidos.

“Es simplemente una tragedia”, dijo Randy Langhorst, el padre de la mujer, quien no salía de su estado de conmoción al conocer la manera en que perdió a su hija y sus dos nietos.

Los cuerpos fueron encontrados por la policía. El auto estaba estacionado en una calle en la ciudad de Melbourne, Florida, frente a un complejo de apartamentos.

El olor alertó a los vecinos de la muerte de madre e hijos

Un fuerte olor que salía del auto alertó a los vecinos. Alarmados llamaron a las autoridades que, una vez en el lugar, procedieron a abrir el vehículo.

Tragedia

La escena con la que se encontraron los impactó. Dentro del carro estaban los cuerpos de la mujer y sus dos gemelos de tres años de edad. Se desconoce aún la causa de la muerte, pero las autoridades realizan las investigaciones del caso.

La familia vivía dentro del vehículo, según contó el padre de la mujer y abuelo de los niños en declaraciones reseñadas por el medio TN.

“Era un espíritu libre, inteligente y hermosa, pero vivió su vida al ritmo de su propio tambor. Es simplemente una tragedia”, manifestó.

El hombre conocía las condiciones en las que vivían su hija y nietos. Aunque en varias oportunidades se ofreció a darles techo para que los niños estuvieran en un lugar seguro, ella nunca aceptó.

Randy Langhorst dijo que no sabía de su hija desde el pasado 11 de marzo. Sin embargo, eso no lo alarmó porque no acostumbraban a llamarse a diario.