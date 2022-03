Estuvo varios días en cama por una presunta intoxicación pero los médicos le dieron un impactante diagnóstico

Una joven, llamada Paola Muñoz, dio a conocer el impactante diagnóstico que recibió luego de permanecer durante varios días en cama debido a unos problemas de salud que tuvo durante su infancia en México.

Fue a los 10 años cuando la joven -que ahora es una adolescente de 17- debió acudir al médico, puesto que a su madre le preocupaba que estuviese "todo el día dormida" y que "casi no hablaba".

La historia fue dada a conocer a través de la plataforma de TikTok de la afectada (@paomuma), quien indicó que en un comienzo había ido al hospital, donde le informaron que todo era producto de una intoxicación.

El verdadero diagnóstico

En concreto, la joven detalló que había llegado hasta el recinto médico una vez que le cayera insecticida en su oído. Pese a aquello, los doctores la dieron de alta, pero su condición no parecía mejorar.

La situación se agravó cuando se desmayó, por lo que su progenitora procedió a llevarla inmediatamente al hospital para realizarle los respectivos exámenes, informa El Heraldo de México.

En medio de este dramático episodio, los especialistas llegaron a la conclusión de que la joven tenía un derrame cerebral producto de una malformación arteriovenosa.

"En sí es un nudo de venas del tamaño de una moneda de 10 pesos, de la cual claramente no sabíamos que tenía", sostuvo.

@paomuma Conste que ya había ido al hospital y dijeron que era una intoxicación. PD: Ya estoy bien 👍🏻 ♬ original sound - kooze

La peligrosa operación

Debido a la inflamación de su cerebro, la paciente no pudo operarse enseguida, razón por la cual los médicos le recetaron medicamentos que le ayudarían previo a la cirugía.

Si bien la operación -que se llevó a cabo al día siguiente- era bastante delicada, finalmente logró ser un éxito: "Y aunque no es el final de mi historia, hoy en día tengo 17 años, no me he rendido y estoy viva", manifestó.