"Lo estamos pasando muy mal": joven viajó a visitar a su familia y desapareció tras salir a bailar a un carnaval

La familia de Aldo Figueroa se encuentra angustiada debido a su desaparición, la cual se produjo el domingo recién pasado una vez que saliera desde un boliche ubicado en la localidad de Cochinoca, en la provincia de Jujuy, en Argentina.

El joven de 21 años se había trasladado ese fin de semana hasta el pueblo con el objetivo de visitar a su familia y descansar, ya que trabaja lejos de ellos, en la zona de La Quiaca.

En este contexto, decidió distraerse y salir a bailar a un carnaval con su círculo más cercano. Sin embargo, desde allí se perdió su rastro y su familia no ha tenido más noticias sobre él, informa TN.

El aviso de su desaparición

La encargada de dar la noticia de su desaparición fue su sobrina, quien le comentó a América Figueroa, la hermana del joven, que a eso de las 6 de la mañana no volvieron a verlo.

"No sabemos si salió solo o con una chica. Fue a bailar y no lo vimos más. Mi hija estaba con él. No lo encontraron adentro, pensaron que se había ido con una mujer e iba a regresar. Pero no fue así", señaló.

De acuerdo a lo anterior, la mujer indicó que "creímos que estaba en alguna casa en Puesto del Marqués. Otra opción era que iba a tomarse un colectivo a La Quiaca. Mi hija nos contó que tenía plata para pagarse un boleto, entonces imaginamos que quizá había hecho eso".

La búsqueda del joven

Figueroa reveló que durante la tarde del lunes la situación empezó a preocuparlos, así que comenzaron a realizar una exhaustiva búsqueda por diversos sectores, aunque no tuvo éxito.

"Buscamos por todos los centros y entramos en todas las comparsas. El domingo a la noche no llegó y el lunes fui a denunciar su desaparición a la Policía de Jujuy para que lo buscaran", manifestó.

Al mismo tiempo, dejó en claro que "nosotros somos del campo, él no es un chico que se meta en problemas. Lo estamos pasando muy mal. Él solo salió a divertirse".

Por último, la mujer remarcó que como familia actualmente cuentan con el apoyo de la policía de Jujuy, que es la encargada de la búsqueda: "Nosotros vamos de Abra Pampa a La Quiaca ida y vuelta para encontrarlo. En todas las comisarías están atentos", agregó.