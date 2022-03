"Era mi único hijo y me lo mataron por un celular": habla madre de joven de 16 años asaltado

El pasado jueves ocurrió un terrible suceso en Argentina que conmocionó a toda la comunidad: un joven de 16 años murió tras ser apuñalado por un delincuente que le habría intentado robar el celular.

Este suceso ocurrió en Bajo Flores, entre las avenidas Perito Moreno y Coronel Estaban Bonorino, cuando la víctima, identificada como Nahuel Eguino, volvía a su hogar tras una jornada de colegio durante la mañana.

Según lo que relató su madre al medio Crónica, a su hijo todos los días su padre lo llevaba al colegio y luego de vuelta a su casa, todo en transporte público. Sin embargo, esta vez fue diferente, debido a que el chico decidió caminar.

“Mi hijo al salir del colegio se vino por Perito Moreno caminando. Le quisieron robar el celular y supongo que ahí lo agarraron con un cuchillo”, expresó visiblemente afectada.

Tras este ataque, los vecinos del sector intentaron reanimarlo hasta que llegaran los equipos de emergencia, pero al ingresarlo al Hospital Piñero de Flores, los médicos no tuvieron éxito declarando el fallecimiento.

Debido al hecho, autoridades policiales concurrieron al lugar y al realizar las pericias correspondientes, encontraron la supuesta arma homicida: un cuchillo de cocina que fue dejado como evidencia del caso.

Finalmente no le robaron

La madre en medio de una manifestación que realizó para exigir justicia por la muerte de su hijo Nahuel, expresó que a su primogénito finalmente no le robaron, ya que, el aparato telefónico se lo entregaron en el hospital.

“Tenía 16 años Nahuel y murió de una puñalada en el pecho. No le robaron el celular porque me lo devolvieron en el hospital. Nahuel era un chico sano, se dedicaba a ir al colegio, estudiaba, era un chico fuerte, sano. Iba a clases de música, estudiaba reparación de PC, no salía a la calle”, comentó la madre.

“Lo único que quiero es que se haga justicia y que no lo suelten al que le hizo esto. Era mi único hijo y me lo mataron por un celular y ni siquiera se lo llevaron. Yo quiero justicia, no quiero que le pase a otro chico lo mismo que a él. La gente quiere seguridad. Estos pasillos son muy peligrosos”, finalizó la mujer.

Lograron ubicar al autor

Las autoridades locales lograron ubicar luego al presunto autor de los hechos tras un allanamiento en su casa. Se trataría de un joven vecino del sector, Sebastián Morales de 23 años, quien fue puesto a disposición de la justicia para confirmar su implicancia en el hecho.