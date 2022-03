Un temblor de magnitud 7.3 en la escala de Richter afectó este miércoles a Japón, dejando a dos millones de personas sin electricidad.

A raíz del movimiento telúrico, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta de tsunami en el litoral noreste del archipiélago.

Al mismo tiempo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó este mismo evento para las costas de nuestro país.

Usuarios de redes sociales compartieron diversos registros del movimiento telúrico, que provocó explosiones en los transformadores y, por ende, cortes de luz.

Cabe señalar que dos minutos antes del fuerte sismo se había percibido otro de magnitud 6.4, el cual puso en alerta a las autoridades del país.

WATCH: Shaking, power outages, and flashes in the sky as 2 strong earthquakes hit central Japan pic.twitter.com/d7z9CsJzvI

Two powerful 7.3 and 6.4 magnitude earthquakes off the coast of Fukushima in northern Japan. Tsunami warning issued.#Tokyo Electric Power says nearly 2.1 million households without power after #earthquake. pic.twitter.com/O8e26rX1ns