Alerta de tsunami en Japón por temblor magnitud 7.3: SHOA lo descarta para Chile

Un temblor magnitud 7.3 se registró este miércoles en Japón, lo que que llevó a los servicios locales a decretar alerta de tsunami para la zona este del país asiático.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Según SHOA sismo 7,4 , localizado 83 km al SE de Tagajo, Japón, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), en tanto, reveló que el movimiento telúrico se localizó a 57 kilómetros al este-noreste de la localidad de Namie.

Notable quake, preliminary info: M 7.3 - 57 km ENE of Namie, Japan https://t.co/amVavuyvwE

Por otra parte, el propio organismo remarcó que solo dos minutos antes otro temblor, de magnitud 6.4, se había registrado en las cercanías de la misma zona.

Prelim M6.4 Earthquake near the east coast of Honshu, Japan Mar-16 14:34 UTC, updates https://t.co/Ci2zvmeS98