Búsqueda de "asesino despiadado" que mata personas indigentes termina con dos detenidos en Estados Unidos

La policía de Washington arrestó este martes a un hombre sospechoso de disparar contra cinco personas sin hogar en la capital estadounidense y en Nueva York, dos de las cuales murieron, informaron las autoridades.

Dos hombres murieron y tres resultaron heridos en los ataques que ocurrieron en los últimos 10 días. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, y su par neoyorquino, Eric Adams, calificaron al sospechoso de "asesino despiadado".

La policía dijo en un tuit este martes que el detenido estaba siendo interrogado por las autoridades.

ARRESTED: Early this AM, law enforcement arrested the suspect in Washington, DC. He is currently being interviewed at our Homicide Branch. Additional information will be forthcoming. Thanks to the community for all your tips. pic.twitter.com/lvFu3LeMTd