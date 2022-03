La historia del periodista estadounidense que murió baleado en zona de enfrentamientos entre Ucrania y Rusia

La ciudad de Irpin, en Ucrania, ha sido lugar de ataques por Rusia por el conflicto que mantiene con Ucrania. Este domingo, un ataque cobró la vida de por lo menos ocho civiles, entre los que estaba el periodista Brent Renaud, quien estaba grabando la guerra.

Él se encontraba junto a otro fotógrafo de Colombia, Juan Arredondo, quien relató los minutos previos antes de la muerte de su compañero.

"Cruzamos el primer puente en Irpin. Íbamos a grabar a otros refugiados saliendo y subimos a un auto, alguien se ofreció a llevarnos al puente. Cruzamos un puesto de control y comenzaron a disparar", señala la entrevista publicada por LUN.

"Entonces el conductor dio la vuelta y siguieron disparando. Somos dos, mi amigo es Brent Renaud y fue dejado atrás", relató el fotógrafo una vez estando en el hospital para tratar sus heridas, ya que fue herido por una ametralladora en la pierna.

El conductor y Arredondo pudieron sobrevivir al inesperado ataque, pues fueron atendidos por un médico voluntario de la defensa territorial de Ucrania que estaba en el lugar.

En el caso de Brent, su muerte fue inmediata. "Recibió un balazo en la nuca y murió al instante", detalló el profesional.

El fotoperiodista se encontraba en Ucrania para retratar el lado más crudo de la guerra. Asimismo, él se dedicaba a realizar documentales y proyectos fotográficos.

Junto a su hermano, Craig Renaud, tenían una sociedad llamada "Renaud Brothers", la que era conocida por grabar historias humanas en lugares de conflicto. Anteriormente, lo habían hecho en Irak y Afganistán, además de México, Haití, Egipto y Libia.

Su trabajo le valió de varios premios, tales como el Peabody, un premio IDA a mejor serie de televisión, dos Overseas Press Club, otros dos por Columbia Dupont y un premio Edward R. Murrow por su trabajo en The New York Times. También colaboró con HBO y NBC.

La muerte de Renaud no pasó inadvertida, conmocionando al mundo. Un policía de Kiev, señaló que "los invasores matan incluso a periodistas de medios internacionales que están intentando mostrar la verdad de las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania".

"Brent Renaud pagó con su vida por tratar de exponer la crueldad y el desprecio de su agresor", agregó el funcionario policial.

Desde Estados Unidos también lamentaron su muerte. El encargado de comunicaciones de La Casa Blanca, Jake Sullyvan, calificó esta situación como "sorprendente y horrorosa" y que están analizando posibles consecuencias por este hecho.

La misma línea siguió la organización de Reporteros sin Fronteras (RSF), quienes también exigieron una investigación para esclarecer lo sucedido.

🔴The Lviv Press Freedom Center by RSF opened today! “We’re here not only to express our solidarity to Ukrainian journalists, but also to bring them the best possible support to cover the war.” - @cdeloire, secretary general of RSF. #Thread ↓ pic.twitter.com/Jmij4x6jvg